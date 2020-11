Menschen als Puppen oder umgekehrt? — neues Theaterstück ist bald in Solothurn und Dornach zu sehen

Trotz Coronasituation schafft es das Theater und Orchester Biel Solothurn Tobs, einen Teil seiner Stücke dem Publikum zu präsentieren. Zwar sind jeweils nur 30 Besucher zugelassen, was soll’s – Hauptsache Theater. Und was für ein Theater. «All You Can Be» ist die neueste Produktion des Schauspieler-Duos Max Merker und Aaron Hitz. Diesmal arbeiten sie zusammen mit der spanischen Schauspielerin, Puppenspielerin und Requisiteurin Clara Gil.

Sie ist es auch, die zunächst die Bühne betritt. Auf ihrem Rücken tragend bringt sie die beiden männlichen Darsteller auf die Bühne und hängt ihre Hände und den Rücken an ein Gummiseil. So hängen die beiden tatsächlich «in den Seilen», sind von einem Moment auf den anderen zu Puppen geworden – und verhalten sich nun auch so. Merker, mit einem grüngefärbten Gesicht, trägt Sonnenbrille und hat als lange im Gebrauch stehende Marionette schon ein paar Narben abgekriegt. Hitz, mit weissgeschminktem Gesicht und blau-samtenen Jackett, mahnt da noch eher an eine Kasperlefigur. Er ist neugierig, wissbegierig und macht Musik.