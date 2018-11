Derzeit werden die rund 8 Millionen Liter Wiesenmilch von Emmi in Suhr abgefüllt. Die Migros Aare ist gemeinsam mit Emmi und IP-Suisse daran, für die bisherigen Wiesenmilchproduzenten «eine bestmögliche Nachfolgelösung zu finden».

«Standortgerecht»

Migros Aare nennt die Wiesenmilch als ein «Leuchtturmprodukt im Sortiment» und das am zweitmeisten verkaufte Produkt. Sie stehe für Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit. «Die Region rund um die Naturparkkäserei eignet sich hervorragend, um Wiesenmilch standortgerecht produzieren zu können», heisst es weiter. «Unsere Wiesenmilch passt perfekt dorthin», sagt Reto Sopranetti. Das Unternehmen will so in die Nachhaltigkeit der Milchproduktion investieren und langfristig die Lieferung der Wiesenmilch sichern. (mgt)