Mit «Spendenbrief» oder als «Einkaufshelfer/in» getarnt: Betrüger nutzen die Situation aus

Die aktuelle Lage und die Auswirkungen rund um das Coronavirus lassen auch Kriminelle aktiv werden. Die Kantonspolizei Solothurn hat bislang in einem Fall Kenntnis über einen «Spendenbrief», der in Haushalte verteilt wurde. Darin bittet eine angeblich gemeinnützige Stiftung um Geld, um Betroffene der Corona-Krise sowie den Bund und Spitäler finanziell zu unterstützen. «Die Firma existiert nicht; die Betrugsabsicht ist erkennbar», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.