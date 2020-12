Nach Horrorcrash am Gempen: Sportwagen-Lenker wird wegen versuchter vorsätzlicher Tötung angeklagt

Am 19. Juni 2019 kam es auf der Gempenstrasse in Dornach zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der kurvenreichen Strecke kollidierte ein Sportwagen mit einem Velo. Der damals 38-jährige Rennvelofahrer wurde lebensbedrohlich verletzt. Der Lenker des Mc Laren 570 S Spider kam mit einem Schrecken davon.



Die Staatsanwaltschaft hat jetzt ihre Strafuntersuchung abgeschlossen. Sie erhebt gegen den heute 24-jährigen Schweizer Anklage wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und weiterer Straftaten, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Dem Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, im Anschluss an ein Überholmanöver aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben und in der Folge mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrradfahrer auf der Gegenfahrbahn kollidiert zu sein», schreibt die Staatsanwaltschaft.

Sie geht davon aus, dass der Beschuldigte «mit seiner waghalsigen und gefährlichen Fahrweise den Tod des Opfers billigend in Kauf nahm». Das Opfer befand sich wegen der lebensbedrohlichen Verletzungen längere Zeit in Spitalpflege.



Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht von Dorneck-Thierstein steht noch nicht fest. (sks)