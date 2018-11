Kurz nacheinander kam es in der Regiobank an der Kirchstrasse in Grenchen zu zwei bewaffneten Überfällen. Die Täterschaft konnte sowohl am 4. Mai 2018 als auch am 23. Juli 2018 trotz unverzüglich eingeleiteter Grossfahndung durch die Polizei Kanton Solothurn mit mehreren 1'000 Franken fliehen. Verletzt wurde niemand.