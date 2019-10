Ohne Führerausweis und unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, um 22.16 Uhr, kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen an der Niklaus Wengi-Strasse, aufgrund unsicherer Fahrweise, einen Fahrzeuglenker, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Solothurn. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige Schweizer nicht im Besitz eines Führerausweises ist. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest als auch ein Drogenschnelltest zeigten positive Resultate an. Der Beschuldigte wird entsprechend zur Anzeige gebracht. (mgt)