Es ist Mittagszeit und im «Martinshof» in Zuchwil ist viel los. Christoph Eggimann, Berner und seit drei Jahren in der Gemeindeverwaltung Zuchwil beschäftigt, hat gerade Salat und Pizza bestellt, denn er weiss: Dieser Tag wird lang, es muss etwas Währschaftes in den Magen. Christoph Eggimann (59) ist einer der fünf Protagonisten des Eröffnungsfilms der 54. Solothurner Filmtage «Tscharniblues II». Am Abend, wenn der Film von Aron Nick über die Leinwand der Reithalle flimmert, kann er sich selber zusehen. Er lacht, denn noch weiss er nicht so recht, wie es sich dann vor viel und prominentem Publikum anfühlen wird. Im Film geht es darum, dass sich vierzig Jahre nach dem Dreh von «Tscharniblues» die damals rund 20-jährigen Akteure neuerlich treffen. Der junge Regisseur geht dabei der Frage nach, was von den Idealen und Vorstellungen der Jungen anno 1979 geblieben ist. Welche Träume verwirklicht werden konnten, wohin das Leben die Freunde von damals geführt hat. Eggimanns Leben ist das eines Sozialpädagogen, der heute im Flüchtlingsbereich in der Gemeindeverwaltung Zuchwil arbeitet. «Damals, bei ‹Tscharniblues› war ich eigentlich mehr Statist und Mädchen für alles und habe nur wenige Sätze gesprochen. Doch der Film und die Freunde haben mein Leben schon geprägt», sagt er nachdenklich.

Bruno Nick hatte Mut Er erzählt, wie alle Freunde – es waren damals deren sechs – im Tscharnergut Bern aufgewachsen sind. «Bruno, der den Film drehte, war zwei Jahre älter als ich und las damals schon philosophische Bücher. Schopenhauer und Nietzsche. Kein Wort habe ich davon verstanden, erzählt er. Doch als er seine Gedanken als Berner Troubadour in Worte fasste, kam ich draus und war fasziniert.» Eggimann bewunderte diesen älteren Freund, der vor wenigen Jahren verstorben ist. «Er hat es damals geschafft, mit viel Mut und ohne Angst für unsere Vorstellungen und Ideale bei den Erwachsenen einzustehen. Sie seien eben die «Kalter-Krieg-Generation», sagt Eggimann. «Wenn man sich gegen etwas wehrte, hiess es: ‹gang doch uf Moskau›. Doch wir wollten gar nicht nach Moskau. Wir wollten hier leben.» Zunächst waren sie Schulfreunde: Die Brüder Bruno und Bernhard Nick, Stefan Kurt, Yves Progin, Stephan Ribi und Christoph Eggimann.

Aron Nick ist Sohn und Neffe – und drehte nun die Fortsetzung. «Ich war zunächst schon etwas skeptisch, ob es Sinn macht, einen neuen ‹Tscharniblues› zu drehen», gesteht Eggimann. Denn wie das Leben so spielt: Mit Film und Schauspielerei habe er heute gar nichts mehr am Hut - obwohl er auch mal eine Schauspieler-Ausbildung in Angriff nahm.

Die Reise nach Skandinavien «Ich ging damals gerne mit meinen Freunden fischen, was ich auch heute noch mache», erzählt der Berner. «Da gab es immer gute Erfahrungen.» Doch eines der schönsten Erlebnisse mit den Freunden sei eine Interrail-Reise nach Skandinavien gewesen. Das war noch vor «Tscharniblues», im Jahr 1976. Was sie dort alles erlebten, vor allem im Kopenhagen, in der Hippiestadt Christiania und in den Dünen, davon schwärmt Eggimann heute noch. «Die Jungen können heute gar nicht mehr ermessen, was solche Erlebnisse für uns bedeuteten. Es gab noch kein Internet, kein Video, kein Facebook. Alles, was wir dort sahen, war für uns das erste Mal. So erschloss sich uns die Welt.» Erlebnisse, wie sie junge Leute heute nicht mehr auf diese Art erleben können, ist Eggimann überzeugt, denn: «Alles haben sie schon einmal im Internet gesehen. Fluch und Segen halt.»