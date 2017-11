Ihre Schüler und Kollegen hätten sie gefragt, weshalb sie nicht auch mitmache. «Irgendeinmal habe ich dann gedacht: Ja wieso eigentlich nicht!» Sie hat sich fürs Casting angemeldet, ohne etwas über die Teilnahme zu verraten. Falls sie es nicht in die Show schaffen sollte, würde es auf diese Weise auch niemand erfahren.

Im März fand das erste Casting vor den Vocalcoaches statt. Danach musste Petra Wydler noch einige Runden überstehen, bis sie zu den Blind Auditions antreten durfte. «Für mich als Lehrerin war es mühsam zu all den Casting-Runden zu fliegen, weil ich immer unbezahlten Urlaub nehmen musste», erzählt sie. So verpasste sie leider auch genau den letzten Schultag vor den Sommerferien – und sie konnte ihren Schülern nicht sagen, wieso sie beim Schulschluss fehlte. Jetzt kommt endlich der Moment des Erklärens: «Wenn sie mich in ‹The Voice› sehen, wissen sie Bescheid.»

Der Auftritt

Wenn sie an den Moment auf der grossen Bühne denkt, kommt der talentierten Sängerin als erstes das Wort «fürchterlich» über die Lippen. «Es ist absolut still, wenn man auf die Bühne kommt, denn das Publikum ist angewiesen, nicht zu klatschen. Man sieht die 600 Leute im Publikum und die Stühle der Jury. Fünf bis sechs Sekunden steht man da, bis die Band zu spielen beginnt. Das ist echt schlimm. Mir gingen tausend Sachen durch den Kopf.» Es sei ja schön auf der Bühne zu stehen, erklärt sich Wydler, in diesem Moment sei es aber echt anstrengend gewesen. «Ohne Unterstützung des Publikums ist es für uns Musiker eher ungewöhnlich aufzutreten. Die Leute warten darauf, was derjenige auf der Bühne abliefert.»

Die Zuchwilerin hat ihre Augen lange geschlossen gehalten, um nicht zu sehen, falls sich jemand der Coaches – Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Mark Forster sowie Michi Beck und Smudo – umdreht. Das Gefühl sagte ihr, dass der Song beim Publikum gut ankam. «So nach 30 Sekunden konnte ich langsam durchatmen, die Augen öffnen und es geniessen.»

Der Song

Das mit der Songauswahl ist so eine Sache. Alle Lieder, die in den letzten drei Jahren in der Sendung gesungen wurden, sind für die Teilnehmer der 7.Staffel nämlich tabu. Damit es keine doppelten Songs gibt, erhalten die Teilnehmer zuerst eine Liste mit 150 Titeln, woraus sie 15 auswählen dürfen. Davon wählt das Team wiederum drei, die in der Runde vor den Blind Auditions gesungen werden. Die erfolgreichen Sänger dürfen dann ihren Favoriten nennen. Ob sie ihn allerdings singen dürfen, ist unklar.

Petra hatte riesiges Glück: Sie wünschte mit «The Story» von Brandi Carlile einen ihrer Lieblingssongs. Und durfte ihn singen. Den Song handelt von Geschichten, die nichts bedeuten, wenn man sie niemandem erzählen kann. Als die Blind Auditions Ende Juli aufgezeichnet wurden, ist Petras Freund gerade nach Amerika ausgewandert. Deshalb hatte das Lied für sie eine besondere emotionale Bedeutung.

Dass sich der Song aufbaut – er startet mit ruhigen Gitarrenklängen in die erste Strophe und legt auf den Refrain gehörig zu – nennt sie einen grossen Vorteil für die Blind Auditions. Noch heute kommt Petra ins Schwärmen, wenn sie von der Showband spricht. «Plötzlich bläst dich diese tolle Band einfach weg. Das war wahnsinnig cool.»