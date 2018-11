Ein Video, das die Aktivisten auf Facebook veröffentlichten, zeigt eine Festnahme: Der Mann am Boden wehrt sich gegen die Polizisten, die ihn zu Boden drücken.

Die Solothurner Polizei brachte am Mittwochabend sämtliche Aktivisten aus dem Bell-Gebäude. Um 20 Uhr ging der Einsatz zu Ende. Gegen Abend verhielten sich die verbliebenen Tierschützer zunehmend renitent. Lange sei der Einsatz geordnet verlaufen, sagt Polizeisprecherin Astrid Bucher. Danach habe sich «die Situation verschärft». Bucher sagt: «Durch den Polizeieinsatz gab es vereinzelt Leichtverletzte.» Die Verletzungen bewegten sich im Bereich von Nasenbluten und Schulterproblemen. Ein Ambulanzteam verarztete die Betroffenen vor Ort. Niemand wurde ins Spital gebracht.

Die Tierschutzaktivisten aus England, Belgien, Frankreich, Italien und der Schweiz waren in der Nacht in den Teil der Liegenschaft eingedrungen, wo die Tiere zum Schlachten angeliefert werden – den «Todestrakt», wie ihn die Aktivisten nennen. Mit dieser Aktion wollte die Organisation gegen die Tierausbeutung- und tötung protestieren. Die Besetzungs-Aktion sei keine Wahl, sondern eine dringende Notwendigkeit, um glaubwürdig zu sein und zu politisieren, schreibt «269 Libération Animale». Gefordert wird Gerechtigkeit für die Tiere. «Tiere haben Gefühle wie Menschen», sagt Aktivistin Elisa Keller gegenüber TeleM1. Deshalb sei es nicht nötig, diese zu essen.

Zuvor waren die Aktivisten aufgefordert worden, die besetzten Räume der Bell AG zu verlassen. Ohne Erfolg. Freiwillig wollte man den Posten nicht räumen. Am Mittag begann die Polizei dann mit der Räumung. Eine langwierige und mühsame Angelegenheit, hatten sich die Eindringlinge doch beispielsweise mit Ketten festgemacht. Die Polizei musste mit Bolzenschneidern ans Werk. Einmal losgelöst, werden die Aktivisten der Organisation 269 Libération Animale ins Feuerwehrmagazin gebracht, wo sie kurz befragt werden. Diese Räumung dauerte bis in den Abend hinein. Nach 15 Stunden harrten immer noch deren 20 Aktivisten aus. Die Polizei setzte auch Tränengas ein.

Ein Facebook-Video der Organisation zeigt die Aktivisten, wie sie sich im Anlieferungsbereich in den Gängen, durch die die Rinder getrieben werden, verschanzt haben. Zudem machen sie Lärm, in dem sie an die Gitterstäbe schlagen: