Ganz stolz ist der pensionierte Fahrlehrer Beat Allemann auf sein zweites Buch. «Szallito – der Ausläufer» heisst es und ist ein knapp 400-seitiger Roman über einen jungen Ungarn, der 1956 als 17-Jähriger in die Schweiz flüchtete. «Natürlich hatte ich ein reales Vorbild für meine Hauptfigur», erzählt der 80-Jährige. Dies sei sein bester Freund aus Jugendtagen. Eben ein Ungar, der genau wie die Romanfigur nach dem Ungarn-Aufstand über Österreich in die Schweiz flüchtete und in Solothurn «landete».