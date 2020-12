Wohnmobil prallt gegen Leitplanke und kippt auf die Seite – eine Person leicht verletzt

Am Samstag, 26. Dezember 2020, gegen 12.50 Uhr, war der Lenker eines Wohnmobils auf der Autobahn A5 in Richtung Biel unterwegs. Bei Leuzigen platzte ein Reifen an dem Fahrzeug und in der Folge geriet es ins Schleudern.

Im weiteren Verlauf prallte das Wohnmobil gegen die äussere Leitplanke und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Beim Unfall wurde eine Fahrzeuginsassin leicht verletzt; sie wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Das Wohnmobil wurde mit Hilfe eines Krans aufgerichtet und abgeschleppt.