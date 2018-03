Auf der Autobahn A1 bei Neuendorf kam es am Dienstagmittag zu einer Auffahrkollision, in die fünf Fahrzeuge involviert waren. Der Lenker eines in Richtung Zürich fahrenden Lastwagens bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm auf der rechten Fahrspur bis zum Stillstand abbremsten.

Der Lenker des Lastwagens kollidierte daraufhin heftig in das Heck des vor ihm stehenden schwarzen Personenwagens. In der Folge wurden zwei weitere Fahrzeuge davor in die Kollision involviert sowie eines auf der Überholspur.