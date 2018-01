Der Regionalzug, der in Richtung Oberdorf unterwegs war, entgleiste wegen des Erdrutsches am Montagabend um 20.40 Uhr, wie die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Insgesamt drei Wagen entgleisten. Personen wurden nicht verletzt. Im Zug befand sich neben dem Lokführer nur eine Passagierin. Wie lange die aufwändigen Bergungsarbeiten dauern, ist zunächst unbekannt. Wegen der Entgleisung verkehren Ersatzbusse zwischen Langendorf und Oberorf.