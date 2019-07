Ein einzelnes Salami-Sandwich liegt noch in der Theke. Einige belegte Brote, Poulet-Curry und Ei. Und mehrere Erdbeertörtchen. Es sieht nach Feierabend aus. Kurz nach Ladenschluss ist die Auslagefläche in der Bäckerei Hofer am Solothurner Stalden fast leer. Aber nicht ganz. Was jetzt noch da ist, kommt normalerweise nicht mehr unter die Leute. Es wird zu Biogas verarbeitet.

Auftritt eines jungen Mannes. Schwarz-weisses T-Shirt, kurze Haare, Turnsack auf dem Rücken. Mit ausgestrecktem Smartphone betritt er den Laden. Die Verkäuferin packt das Sandwich, ein belegtes Brot und ein Erdbeertörtchen in eine Tüte, streicht einmal über das Smartphone und übergibt die Waren. Ein paar Lebensmittel weniger, die an diesem Tag in den Tiefen einer Biogasanlage verschwinden.

«Too Good To Go» nennt sich die App, mit deren Hilfe unser Protagonist die Lebensmittel «gerettet» hat. Das Prinzip dahinter ist simpel: Gastro-Betriebe können mitmachen und via App melden, wie viele Mahlzeiten sie noch übrig haben und wegwerfen müssten (oder im Fall der Bäckerei Hofer zu Biogas verarbeiten). Der Kunde sieht auf der App, wo Lebensmittel übrig sind, kann diese für einen Bruchteil ihres Wertes direkt bezahlen und zu bestimmten Zeiten abholen. Im «Hofer» ist das jeweils nach Ladenschluss am Abend der Fall, andere Gastro-Betriebe bieten aber auch Morgen- oder Mittagessen an. Was es genau zu essen gibt, weiss der Kunde jeweils nicht. Das hängt vom Betrieb und auch davon ab, was am Ende des Tages übrig ist.

In Olten und Solothurn präsent, anderswo weniger

Die Idee ist ursprünglich eine dänische. Das Phänomen hat sich aber mittlerweile auf mehrere europäische Länder ausgeweitet. Seit rund einem Jahr gibt es «Too Good To Go» auch in der Schweiz. Nach verhaltenem Start ist die App in den letzten Monaten regelrecht explodiert. 370'000 registrierte Nutzer zählt sie mittlerweile, 360'000 Mahlzeiten wurden gerettet. Und über 1300 Gastro-Betriebe machen mit, Tendenz weiter steigend. Das ambitionierte Ziel des jungen Unternehmens: Bis Ende Jahr will man 1 Million Mahlzeiten gerettet und dereinst Partnerbetriebe in der ganzen Schweiz, auch in kleinen Dörfern, haben, wie Sara Osmani sagt. Sie ist für die Kommunikation des Unternehmens verantwortlich.