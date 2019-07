Die Kantonspolizei Solothurn führte am Mittwoch an der Hauptstrasse in Brittern eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach 16.50 Uhr wurde ein in Richtung Aetingen fahrendes Auto mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h gemessen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Auf dem betroffenen Strassenabschnitt sind 50 km/h erlaubt.

Der verantwortliche Lenker, ein 19-jähriger Schweizer, konnte kurze Zeit später angehalten werden. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen und eine Anzeige nach den Bestimmungen der Raserstrafnorm eröffnet. (kps)

Die aktuellen Polizeibilder: