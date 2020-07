Auto übersieht Bus beim Abbiegen – beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Um 14.10 Uhr war ein Automobilist auf der Luzernstrasse in Zuchwil in Richtung Solothurn unterwegs. Als er nach links auf ein privates Grundstück abbiegen wollte, kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem Linienbus der Aare Seeland mobil, welcher auf der Busspur ebenfalls in Richtung Solothurn unterwegs war.

Der Autofahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Die rund 20 Fahrgäste im Linienbus blieben unverletzt. An den beiden Unfallfahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt mehreren 10'000 Franken. Sowohl das Auto (Totalschaden) wie auch der Linienbus mussten abtransportiert werden. (kps)

Die aktuellen Polizeibilder: