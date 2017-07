Über 200'000 Franken Schaden

Der Schaden ist immens. Die Polizei sprach am Samstag nach einer ersten Schätzung noch von einem Schaden von mehreren 10'000 Franken. Mittlerweile schraubt Müller den Betrag mächtig in die Höhe. «Es sind wohl so um die 200‘000 Franken.» Am Gebäude selbst betrage der Schaden wohl 130‘000 bis 150‘000 Franken. Den Schaden an Maschinen beziffert er mit gegen 80‘000 Franken. Im Schopf standen ein Pflanzenschutzspritzer, ein Düngerstreuer, ein mit Brotgetreide gefüllter Kipper. Zudem befand sich darin die Werkstatt, gelagertes Brennholz, etwas Dünger und eben die Strohballen.

Die beiden Dieseltanks und der Oldtimer-Traktor im Untergeschoss nahmen keinen Schaden. «Nur die Sitzbezüge riechen etwas nach Rauch, das ist alles», meint Müller.

Am Montag schaute sich ein Versicherungsvertreter den Schaden an. Weil die Betondecke zum Untergeschoss hin Schaden nahm, gilt das Gebäude derzeit als Einsturz gefährdet. Die Frage stellt sich nun, ob man das ganze Gebäude abreissen muss, oder nur den oberen Teil erneuern kann.

«Das rührt einem fast zu Tränen»

Sehr dankbar ist Urs Müller für die Hilfe der Dorfbewohner, der Arbeitskollegen und der Feuerwehr. Viele seien helfen gekommen, hätten sich um die Tiere gekümmert. «Das rührt einem fast zu Tränen», so Müller. «In unserem kleinen Dorf hilft man einander eben.»

Es sei einfach Pech gewesen, dass sich gerade der glühende Ballen auf dem Wagen befand. «Es hätte auch sein können, dass er noch auf dem Feld war. Dann wäre einfach der Strohstapel abgebrannt.»

Aber wie konnte sich der Strohballen überhaupt entzünden? «Da kamen die dümmsten Zufälle zusammen», erklärt Urs Müller. Von 20'000 Ballen passiere dies vielleicht ein Mal. Der Ballen habe sich wohl irgendwie durch einen Funkenflug beim Pressen entzündet. «Vielleicht kam ein Steinchen in die Pressmaschine hinein und ergab einen Funken.» Danach schwelte der Brand rund zwei Stunden vor sich hin, bis er nach und nach das ganze Stroh, den Wagen und den Schopf in Brand setzte.