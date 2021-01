Beim Abbiegen ein Auto übersehen: Seitlich-frontale Kollision fordert drei Verletzte

Am Freitag um 13.25 Uhr beabsichtigte eine Autofahrerin in Kriegstetten, auf der Gerlafingenstrasse fahrend, nach links auf die Autobahneinfahrt der A1 in Richtung Zürich einzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie ein entgegenkommendes Auto, worauf es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Eine davon musste mit einer Ambulanz zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden.