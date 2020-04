«Beim Röntgen hatte ich Riesenschock»: Hündin von SVP-Kantonsrätin hatte zwei Rasierklingen im Darm

Lagotto-Hündin Jenny ist immer noch in der Tierklinik in Derendingen. Nachdem sie am Mittwoch im Wald oberhalb Riedholz ein Stück gespickte Cervelat verschlang, musste sie hier notoperiert werden.

Die Besitzerin ist Kantonsrätin Stephanie Ritschard. Sie bemerkte nicht, was eine ihrer Hündinnen da frass. Als «Jenny» einen Tag später dann erbrach und winselte, brachte Ritschard sie in die Klinik. Die Untersuchungen seien gut gewesen, sagt sie gegenüber TeleM1. «Aber nachher beim Röntgen hatte ich einen Riesenschock. Es hat mir sehr leid getan.» Es nehme sie immer noch mit. Zwei Rasierklingen operierte der Tierarzt aus dem Darm der Hündin.