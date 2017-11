In der Wohnung traf die Polizei noch eine weitere Person an. Diese wurde im Zuge der Ermittlungen vorläufig festgenommen. Hier handelt es sich um einen Mann im etwa gleichen Alter, wie es auf Nachfrage bei der Polizei heisst. Er befindet sich noch in Haft. Ob er inhaftiert bleibt, muss noch entschieden werden. «Die Frist fürs Beantragen der U-Haft läuft in der Nacht auf Mittwoch ab», erklärt Jan Lindenpütz, Mediensprecher der Solothurner Staatsanwaltschaft. Hinweise auf weitere in der Wohnung anwesende Personen hat die Polizei derzeit nicht. Ein Nachbar erzählt gegenüber Tele M1 aber: «Ich habe ihn mit der Hand zwei, drei Mal auf die Mauer schlagen hören. Danach hat er ‹Hilfe› gesagt und ist irgendwo heruntergefallen.»

Die von der Kantonspolizei Solothurn und der Staatsanwaltschaft aufgenommenen Ermittlungen gehen in alle Richtungen und dauern noch an. «Es ist unklar, ob es ein Unfall, ein Tötungsdelikt oder Suizid war», so Thomas Kummer, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn.

Nun wird der Festgenommene befragt sowie die Tat rekonstruiert. (ldu/chg)