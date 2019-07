Die Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn wurde am Samstagnachmittag informiert, dass in Oberdorf am Engelweg ein Blitz in ein Bauernhaus eingeschlagen hätte. Umgehend wurde die Feuerwehr Oberdorf aufgeboten.

Als die Polizeipatrouille vor Ort eintraf, stellten sie Rauch aus einem Geräteschuppen fest. Dank raschem Löscheinsatz der Einsatzkräfte konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht

werden. Alle Bewohner und Tiere konnten die Liegenschaft rechtzeitig verlassen. Es wurde

niemand verletzt.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben umgehend Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Der Brand wurde durch einen Blitz, welcher in unmittelbarer Nähe des Bauernhauses eingeschlagen hatte, ausgelöst. Bei umliegenden Liegenschaften führte der Blitzeinschlag

zu einem kurzfristigen Stromausfall.

