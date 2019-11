Elfter digitec-Shop der Schweiz im Migros Langendorf eröffnet

digitec hat am Donnerstag seine elfte Filiale eröffnet. Der neuste Shop des Schweizer Onlinehändlers steht im Migros-Einkaufszentrum «Ladedorf» in Langendorf. Im Lager des Shops stehen rund 2000 verschiedene Produkte sofort zur Verfügung – von Netzadaptern über Handys bis zu Roboterstaubsaugern. Die Filiale dient ausserdem als Abhol- und Rückgabestelle für Bestellungen beim Elektronik-Spezialisten digitec und beim Online-Warenhaus Galaxus.

Langendorf wird montags bis samstags per Lastwagen vom Warenlager im Aargauischen Wohlen beliefert, wie das Unternehmen mitteilt. Bestellungen, die spätestens bis 5:30 Uhr morgens im Onlineshop eingehen, sind am Mittag zum Abholen bereit. Die Kunden der beiden Onlineshops können im Showroom zudem die beliebtesten Handys, Foto-Kameras, Notebooks und Fernseher anfassen und ausprobieren.

Grosses Potenzial in der Region

Beim Standort Langendorf handelt es sich um die erste digitec-Filiale in einem Einkaufszentrum der Migros. Digitec Galaxus gehört der Migros zu 70 Prozent. Der Shop ersetzt eine Filiale des Migros-Fachhändlers melectronics. Der Ladenumbau wurde im September publik gemacht. Melectronics wird beim Kundendienst des Einkaufszentrums für Kundenanliegen, Serviceaufträge und andere Anfragen weiterhin vor Ort sein. Die Mitarbeitenden von melectronics werden zudem alle weiterbeschäftigt.

«Wir orten im Raum Solothurn Potenzial für einen Laden», sagt Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus. «Unsere Kunden schätzen den persönlichen Kontakt, die Beratung vor Ort und die Möglichkeit, Bestellungen abzuholen und zurückzugeben.» Entsprechend hoch ist der Umsatz des Onlinehändlers in Regionen mit einem digitec-Shop. Bisher lag die nächste Filiale für Solothurnerinnen und Solothurner gut 40 Kilometer entfernt beim Bahnhof Bern.

Digitec Galaxus prüft mit der neuen Filiale ausserdem, wie gut das digitec-Ladenkonzept in Migros-Einkaufszentren ankommt. «Am Standort Langendorf sammeln wir Erkenntnisse und Beobachtungen», sagt Teuteberg.

Die Party steigt um 11:11 Uhr

Am 28. November wird Digitec Galaxus die Eröffnung des neusten Shops feiern – und zwar ganz im Zeichen der Solothurner Zahl Elf: Um 11:11 Uhr knallen die Korken, danach gibt es Kaffee, Solothurner Torte, 11i Bier und digitec-Gutscheine. Gastgeber sind nebst Digitec-Galaxus-CEO Florian Teuteberg auch CMO Martin Walthert, CCO Hendrik Blijdenstein und COO Johannes Cramer. Der Anlass dauert bis ca. 13:00 Uhr. «Die Eröffnungsfeier ist auch gleich unsere Generalprobe für Black Friday am Tag danach sowie für Cyber Monday am 2. Dezember», so Teuteberg. (mgt)