Am Donnerstag, kurz vor 16 Uhr, war ein Fahrradlenker auf der Solothurnstrasse in Luterbach in Richtung Zentrum unterwegs. Der 47-jährige Mann kollidierte aus noch unbekannten Gründen bei der Eisenbahnunterführung frontal mit einer Betonmauer und stürzte.

Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Eine zufällig anwesende Passantin informierte sofort die Ambulanz, welche den Verunfallten in ein Spital brachte. (pks)

Die Polizeibilder vom Februar 2019: