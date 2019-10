Falschfahrer mit Pferdeanhänger auf Autobahn – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmorgen befuhr ein unbekannter Lenker eines Personenwagens mit Pferdeanhänger in Wangen an der Aare die Autobahn A1 in die falsche Fahrtrichtung. Trotz sofortigen Kontrollfahrten konnte der Falschfahrer nicht mehr angetroffen werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.