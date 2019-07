Die Feuerwehr Buchegg war mit ihren Einsatzkräften rasch vor Ort, nachdem am Mittwochmorgen, kurz nach 00.45 Uhr der Brandalarm losging. «Ganz Aetingen war schön orange mit einer Feuersäule, die ungefähr 35 Meter hoch war», sagt Christoph Rufer, Offizier der Feuerwehr Buchegg, gegenüber dem Regionalsender TeleM1. «Das Feuer strahlte eine unglaubliche Hitze aus.»

Wegen dieser Hitze musste die Feuerwehr ihr Material relativ weit vom Brand entfernt bereit machen. «Dann versuchten wir mit viel Wasser, das Feuer zu Boden zu drücken», so Rufer.

Die Feuerwehren Limpachtal und Lüterkofen/Ichertswil wurden zur Unterstützung beigezogen. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Das Feuer sei schon eine Herausforderung gewesen, meint Rufer. Das Wasser sei aber noch die grössere Herausforderung gewesen. «Das Reservoir hier in Aetingen ist nicht das grösste. Deshalb mussten wir eine Wassertransport erstellen.» Die Feuerwehrleute zogen eine Leitung vom Limpach und eine von der Nachbargemeinde Kyburg her. «So konnten wir das Wassernetz von Aetingen entlasten», so Christoph Rufer.

Das ehemalige Bauernhaus wurde von Golf Limpachtal als Lager genutzt. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache wird untersucht. (ldu)