Frau verursacht in angetrunkenem Zustand Selbstunfall — Lenkerin und Mitfahrer leicht verletzt

Am Sonntag, 24. Januar 2021, um zirka 20.30 Uhr, war eine Automobilistin in Schnottwil auf der Bernstrasse in Richtung Büren an der Aare unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilt. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen die dortige Böschung, worauf das Auto auf die Seite kippte.

Die Lenkerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide wurden mit einer Ambulanz zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht. Bei der Unfallverursacherin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein positives Resultat anzeigte, so die Kantonspolizei weiter. (pks)

Polizeibilder vom Oktober: