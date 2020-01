Hausbesitzer sind ratlos nach dritter Brandstiftung – Polizei erkennt Tatmuster

Ein Feuerwehrmann lief morgens kurz nach 3.30 Uhr von einer Versammlung nach Hause, bemerkte das Feuer im eingerüsteten Mehrfamilienhaus an der Bäriswilstrasse und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Hausbesitzer erfuhren nur durch Zufall vom Brand. Seit dem Brand am 12.Oktober 2019, als das Haus fast komplett zerstört wurde, wohnen sie ganz in der Nähe. «Mein Mann stand in der Nacht auf, um auf die Toilette zu gehen», erzählt Helga Von Burg gegenüber TeleM1. Dabei hätte er die vielen Feuerwehrauto bei ihrem Haus gesehen.

Das Feuer ging von einem Holzstapel beim neu gebauten Anbau aus, weitete sich auf die Fassade und einen Teil des Dachstocks aus. Für die Polizei steht Brandstiftung als Ursache im Vordergrund – wie bereits bei den anderen beiden Bränden im April und Oktober. «Wer tut so etwas?», fragt sich Helga Von Burg. Ihr kommt niemanden in den Sinn, der ihnen etwas Böses will und deshalb die Brände legte. «Ich habe keine mit bekannten Feinde.»