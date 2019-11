Lenker wollte einem Tier ausweichen und kracht mit Auto frontal in einen Baum

Am Samstag fuhr gegen 14.30 Uhr ein Autolenker auf der Ramsernstrasse von Messen in Richtung Solothurn. Laut vorliegender Aussage wollte er einem Tier ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In der Folge kollidierte er frontal mit einem Baum am linken Fahrbahnrand. Ersthelfer kümmerten sich um den Lenker und regelten den Verkehr. Er wurde mit leichten bis mittelschweren Verletzung in ein Spital gebracht.

Das Auto wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Limpachtal stand im Einsatz, um ausgelaufenes Öl zu entfernen.

Aktuelle Polizeibilder vom November 2019: