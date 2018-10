Am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr betrat ein Mann die Volg-Filiale an der Poststrasse in Lohn-Ammannsegg. Kurz darauf zückte er eine Pistole und forderte von der Angestellten Geld, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Dem Täter gelang die Flucht mit dem erbeuteten Bargeld, verletzt wurde beim Überfall niemand.

Gemäss der Kantonspolizei trug der korpulente, etwa 1,85 Meter grosse Mann während der Tat schwarze Kleidung und eine Mütze. Die Polizei konnte den flüchtigen Täter bisher nicht stellen und sucht nach Zeugen. (flo)

