Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.30 Uhr, fuhren zwei Automobilisten auf der Hauptstrasse in Zuchwil in Richtung Solothurn. Der Lenker des vorderen Autos hielt bei der Bar «Shisha Nara Lounge» an und unterhielt sich mit Passanten.

Der nachfolgende Audi-Lenker musste folglich ebenfalls anhalten. Kurze Zeit später fuhr der Lenker des vorderen Autos plötzlich rückwärts und beschädigte dabei den Audi. Ohne sich um den entstanden Schaden von einigen Tausend Franken zu kümmern, setzte dieser seine Fahrt in Richtung Solothurn fort.

Personen die Angaben zum Fahrzeug oder dem unbekannten Lenker machen können, oder der gesuchte Lenker selber, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 / 627 71 11.

