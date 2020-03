Seniorin gibt falschem Polizist mehrere Tausend Franken

Am Dienstag, 17. März 2020, erhielt eine Frau in Derendingen einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und erklärte, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und in diesem Zusammenhang ihr Name aufgetaucht sei. Weil ihr Geld nicht mehr sicher sei, solle sie es von der Bank abheben und an einem bestimmten Ort deponieren, wo es die Polizei dann abhole.

Die Täter gaben genaue Instruktionen, auch dazu, was sie bei der Bank sagen solle. Gutgläubig tat die Seniorin, was die Täter verlangten und deponierte schliesslich mehrere Tausend Franken am angegebenen Ort. Von dem Geld fehlt nun jede Spur.

Deswegen ruft die Kantonspolizei Solothurn dazu auf, misstrauisch zu sein. Betrüger seien mit solchen Maschen immer wieder erfolgreich. «Sie kontaktieren in verschiedenen Wellen zum Teil Hunderte von Personen und geben sich am Telefon meist als Polizisten aus, manchmal auch als Staatsanwälte. Dabei setzen sie ihre Opfer oft mit verschiedenen Geschichten meist über Einbruchsserien unter Druck. Oft sprechen sie Hochdeutsch, zum Teil aber auch Schweizerdeutsch», erklärt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. (pks)