Am Mittwochmorgen entdeckte eine Spaziergängerin in einem Waldgebiet am Lättweg bei Tscheppach mehrere gebrachte Pneus, welche Unbekannte dort illegal entsorgt haben. Es handelt sich dabei vorwiegend um Reifen von Strassenmotorrädern, Anhänger- und Autopneus.

Die Deponie ist nach derzeitigen Erkenntnissen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entstanden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die Angaben zur Herkunft der illegal entsorgten Reifen oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 / 654 39 69.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2018: