Unbekannter versucht Bankomaten aufzusprengen und flüchtet — Polizei sucht Zeugen

Am Montag, kurz nach 2.20 Uhr, ging bei der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn ein Einbruchalarm bei einem Bankomaten an der Dorfstrasse in Bellach ein. Sofort wurden mehrere Patrouillen vor Ort geschickt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Beim Eintreffen der Polizei ergriff eine Person unmittelbar die Flucht und konnte trotz Fahndung nicht angehalten werden. Der Verursacher habe den Bankomaten der Regiobank Solothurn beschädigt und offenbar versucht, ihn aufzusprengen. Da nicht sicher war, ob ein Sprengsatz angebracht werden konnte, wurde das Gebiet vorsorglich abgesperrt und zur Unterstützung Spezialisten der Kantonspolizei Bern beigezogen.