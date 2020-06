Unfall auf der Bielstrasse: Auto überschlägt sich, Lenker kann sich aus Auto befreien

Am Freitag, kurz nach 7 Uhr, war ein Automobilist in Selzach auf der Bielstrasse von Bellach herkommend in Richtung Grenchen unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor. Er überquerte die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich-frontal mit einem Baum.