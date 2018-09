In der Nacht auf Freitag ist in Gerlafingen an der Kriegstettenstrasse ein Holzschuppen abgebrannt, berichtet die Kantonspolizei. Die Brandmeldung ging auf der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn in der Nacht auf Freitag kurz vor 1.30 Uhr ein.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Gerlafingen stand der Geräteunterstand bereits in Vollbrand. Trotz raschem Löscheinsatz brannte dieser vollständig ab. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren 10‘000 Franken. Verletzt wurde niemand.

Dritter Brand am selben Ort

Am gleichen Ort wurden im Jahr 2015 zwei Holz-Konstruktionen durch einen Brand zerstört. Am 19. Januar 2015 brannte ein Holzschopf.