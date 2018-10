Am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr betrat ein Mann die Volg-Filiale an der Poststrasse in Lohn-Ammannsegg. Kurz darauf zückte er eine Pistole und forderte von der Angestellten Geld, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Dem Täter gelang die Flucht mit dem erbeuteten Bargeld, verletzt wurde beim Überfall niemand.

Pikant: Auch die Kantonspolizei Bern meldete am Mittwoch einen Raubversuch. «Der Kantonspolizei Bern wurde am Mittwoch, 10. Oktober 2018, kurz nach 04. 50 Uhr, ein Raubversuch auf einen Lebensmittelladen am Käsereiweg in Aefligen gemeldet», heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. Rund zwei Stunden vor dem Überfall in Lohn-Ammannsegg also im nur zehn Kilometer entfernten Aefligen.