Alkoholisiert und ohne Führerausweis unterwegs: Autolenker fährt in Garten

Gegen 4.15 Uhr erhielt die Alarmzentrale die Meldung, dass in Schönenwerd ein Auto in einen Garten gefahren sei. Der Autolenker war auf der Stauwehrstrasse in Richtung Osten unterwegs. In einer Linkskurve hat er die Kontrolle über sein Auto verloren und kollidierte daraufhin mit einem Gartenzaun, einer Hausfassade und beschädigte weiter einen Baum und einen Autoanhänger.

Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 29-jährige Mann trotz Führerausweisentzug unterwegs war, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Zudem zeigte der vor Ort durchgeführte Alkoholtest einen Wert von über 0,4 mg/l. Der Mann wurde leicht verletzt.