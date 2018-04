In den Statuten präzisiert werden soll der Zweck der Gesellschaft, wie das Kernkraftwerk Gösgen am Mittwochabend mitteilte.

Damit soll eine Grundlage geschaffen werden, um neben der Stromproduktion allenfalls neue Geschäftsfelder erschliessen zu können. Als Beispiel angeführt wurde die Isotopenproduktion.

Weiter will der Verwaltungsrat auch etablierte Tätigkeiten des Werks in den Statuten verankern, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch hiess. Die Generalversammlung soll am 5. Juni über die Statutenänderung entscheiden.