Schulhausabwart demonstrierte

Auf Youtube erinnert seit Kurzem eine Archivaufnahme aus der Sendung «Blickpunkt» des Schweizer Fernsehens aus dem Jahr 1977 an die Schlacht um Gösgen. Die Reportage zeigt auch, dass sich nur wenige Einheimische zum AKW äussern wollten, geschweige denn dagegen demonstrierten. Eine Ausnahme bildete der damalige Schulhausabwart von Dulliken, August Bärtschi. Er war enttäuscht über den massiven Polizeieinsatz. Seine Teilnahme an der Demo bereute er aber nicht. «Ich habe das für die Zukunft getan», sagt Bärtschi im Film. «Mag kommen, was will, unsere Nachkommen sollen nicht sagen können, es habe sich niemand eingesetzt.» (cze)