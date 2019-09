Am Dienstagabend vor 17 Uhr trat ein vermummter Mann in die Denner-Satellit-Filiale im Lostorfer Dorfkern. Mit dabei hatte er ein Messer, mit dem er den Lernenden an der Kasse bedrohte. Er forderte ihn auf, ihm den Kasseninhalt zu übergeben, wie Geschäftsführerin Therese Schläppi auf Anfrage erzählt.

Schläppi stand in unmittelbarer Nähe und schildert, dass ihr Angestellter in Schockstarre war. Als dem Täter das Tuch runterrutschte, mit dem er sein Gesicht verdeckte und kurz abgelenkt war, konnte sich der Lernende in Sicherheit bringen.

Passanten hielten Täter bei Pfarrhaus fest

Beherzt griffen zwei Kunden ein und wollten ihn festhalten. Dabei verletzte der Täter einen Passanten am Arm und flüchtete aus dem Laden. Die zwei Kunden verfolgten ihm. Sie konnten zudem einen Automobilisten und einen Velofahrer zur Mithilfe bewegen.

In der Nähe des Pfarrhauses konnte der Täter schlussendlich festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Die Polizei verhafteten den 21-Jährigen Schweizer. Aufgrund der laufenden Ermittlungen konnte die Polizei keine weiteren Angaben machen. (jfr)

Aktuelle Polizeibilder