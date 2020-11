Feuer bricht in Mehrfamilienhaus aus — Wohnung wird stark beschädigt und ist unbewohnbar

Am Freitag, kurz nach 9.30 Uhr, erhielt die Alarmzentrale die Meldung, dass es in einem Mehrfamilienhaus an der Wöschnaustrasse in Schönenwerd brenne, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Umgehend wurde die Feuerwehr Schönenwerd aufgeboten.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Personen wurden keine verletzt. Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer jedoch stark beschädigt und sei unbewohnbar. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Tausend Franken. Die Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pks)