Wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilt, war der Fahrzeuglenker am Samstag kurz vor Mitternacht in Däniken auf der Sälistrasse in Richtung Zentralstrasse unterwegs. Aus

derzeit unbekannten Gründen habe er auf der Zentralstrasse eine Doppelverkehrsinsel überfahren, die einen Fussgängerstreifen unterbricht.

Dabei sei er sowohl mit einem Inselleuchtpfosten als auch mit einem massiven Blumentopf kollidiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, habe sich der Fahrzeuglenker vom

Unfallort entfernt.

Gemäss den polizeilichen Abklärungen könnte es sich beim Unfallfahrzeug um einen dunklen Kleinwagen handeln. Das Fahrzeug könnte zudem im Frontbereich stark beschädigt sein. Zur Ermittlung des verantwortlichen Lenkers sucht die Polizei Zeugen.

Personen, die Angaben zum Lenker oder zum gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten (Telefon 062 311 80 80) in Verbindung zu setzen. (kps)