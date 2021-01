Am Mittwochmorgen, 13. Januar 2021, kam es im Wintergarten eines Doppel-Einfamilienhauses an der Längmattstrasse in Trimbach zu einem Brand.

Das Feuer hatte sich bis aufs Dach ausgebreitet, als die Feuerwehr eintraf.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, sind in der Zwischenzeit die Ermittlungen zur Brandursache abgesschlossen. Die Brandursachenabklärung durch Spezialisten hat in der Zwischenzeit ergeben, dass der Brand auf einen unvorsichtigen Umgang mit Raucherwaren zurückzuführen ist.