Ursache geklärt: Brand in unbewohnter Liegenschaft wurde gelegt – zwei Frauen angeklagt

Am Freitag, 3. April 2020, kurz vor 23 Uhr, brannte es in einem leerstehenden Gebäude in Hauenstein-Ifenthal. Rund 30 Leute der Feuerwehr Unterer Hauenstein waren an jenem Abend Anfang April ausgerückt. Das Feuer in der Liegenschaft konnte glücklicherweise rasch unter Kontrolle gebracht werden. Es war niemand verletzt worden. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Franken geschätzt.