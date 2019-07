Am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr ging eine Brandmeldung ein. Eine Joggerin entdeckte in Niedergösgen am Waldrand im Bereich Möslistrasse einen Brand. Die Feuerwehr Niedergösgen hatte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte ein weiteres Übergreifen auf den Wald verhindern, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Durch das Feuer wurde eine Fläche von etwa 10 mal 10 Metern beschädigt. Zur Klärung der Brandursache haben Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Olten unter 062 311 80 80 entgegen. (sil)