Autolenker entzieht sich Kontrolle – Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht auf Samstag, 1. Februar 2020, kurz nach Mitternacht, kreuzte eine Polizeipatrouille auf der Dorfstrasse in Wangen bei Olten den Lenker eines grauen Kombis, welcher durch sein Fahrverhalten auffiel. Die Patrouille wendete ihr Fahrzeug und nahm sofort die Nachfahrt in Richtung Olten auf.

Trotz Anhaltzeichen der Polizei, die zudem mit Blaulicht und Sirene unterwegs war, reagierte der Fahrzeuglenker nicht und fuhr mit teils überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Olten weiter. Erst auf Höhe der Aarauerstrasse in Olten konnte das Fahrzeug mit Zürcher Kontrollschild angehalten werden. Wie es in einer Medienmitteilung der KAPO Solothurn heisst, wurde der Lenker, ein 36-jährige Türke, für weitere Abklärungen auf einen Polizeiposten gebracht.