«Das Wohl der Tiere steht an erster Stelle», erklärt Vizepräsidentin des Vereins und Hundefrisörin Daniela Häusler. In der Jury werde auch darauf geachtet, dass kein Tier gestresst wirkt. Sollte dies der Fall sein oder ein Hund sich sichtlich unwohl fühlen, werde abgebrochen.

Frisur soll kein Nachteil sein

Was mittlerweile klar ist: Meine Ängste, den Hunden könnte es an einem Event wie diesem nicht gut gehen, waren umsonst. Aber wie steht es nun wirklich um das Pudel-Klischee? Daniela Häusler, selber Besitzerin dreier Exemplare, lacht. «Es gibt schon viele Pudel. Sie sind am Nachmittag dran», sagt sie. «Aber sie sind vom Handwerk her am schwierigsten», fügt sie an. Doch ganz so klischiert, wie ich mir das vorstelle, sind die Frisuren nicht, wie Häusler erklärt: «In der Bewertung ist wichtig: Der Hund darf nicht zur Lachnummer werden.» Zum Glück.