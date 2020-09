Buchfestival 2020 findet statt — Gewinner der Buchpreise Dreitannen stehen fest

Bereits zum vierten Mal verwandelt sich Olten nun vom 29. Oktober bis 1. November 2020 in einen Treffpunkt für Literatur-Liebhaber und -Liebhaberinnen. Mit einem durchdachten Schutzkonzept und entsprechenden Hygienemassnahmen stehe einer Durchführung des Buchfestivals aktuell nichts mehr im Weg, wie das OK des Festivals mitteilt.

Vor einiger Zeit hat das OK bereits bekannt gegeben, dass ein Buchpreis verliehen wird. Weitere Angaben waren dazu aber noch nicht gemacht worden. Am Samstag, 31. Oktober folge nun jedoch die erstmalige Vergabe der Buchpreise Dreitannen, welche sich in diesem Jahr aus einem Literatur- und Förderpreis zusammensetzen. Der Buchpreis könne dank der Unterstützung der «Hans und Beatrice Mauer-Billeter-Stiftung» vergeben werden und sei mit 5'000 Franken dotiert, so das OK. Bei den künftigen Buchfestivals werde diese Preisverleihung zu einem festen Bestandteil des Anlasses und ein echtes Highlight.

Gewinner des Literatur- und Förderpreis stehen fest