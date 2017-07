Der Tote sei jene Person, die am vergangenen Sonntag bei Olten in der Aare getrieben sei, teilte die Polizei Kanton Solothurn am Samstag mit. Der Polizei war am vergangenen Mittwochabend gegen 21 Uhr gemeldet worden, dass bei Winznau eine leblose Person in der Aare treibe. Die Leiche konnte in der Folge mit einem Boot geborgen werden.