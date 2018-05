Karl’s kühne Gassenschau. Diese drei Worte stehen für Theater im Grossformat mit spektakulären Effekten und waghalsigen Stunts. Nach zwei erfolgreichen Saisons in Winterthur feierte das Stück «Sektor 1» nun seine Premiere in Olten. Paul Weilenmann, Regisseur der Produktion, begrüsst die «Schweiz am Wochenende» wohlgelaunt auf dem Südwest-Areal in Olten und führt uns auf einen exklusiven Rundgang hinter die Kulissen.

«Wir haben alles wieder von null aufgebaut. Als wir hierherkamen, gab es keine Wege, keinen Strom, kein Abwasser — nichts», erklärt Weilenmann mit einer Geste über das Gelände. «Man könnte meinen, wir machen ja nur ein Theaterstück, aber am Schluss isches ebe scho huere vill», sagt der Regisseur fast ein wenig verwundert ob der Grösse der eigenen Produktion.

Auch wenn die Windmaschinen, Flammenwerfer und weiteren technischen Spielereien vor sich hindösen, herrscht keineswegs Stillstand auf dem Areal. Aus Zelten und Containern laufen Leute ein und aus, Techniker/-innen sind emsig am Hämmern und am Bohren, und ein kleiner Bagger dreht auf dem Kiesweg seine Runden. Als ein Techniker mit dem Fahrrad vorbeifährt und zum Gruss freundlich mit der Glocke klingelt, wähnt man sich endgültig in einer Kleinstadt, deren Alltag sich einzig um das Theaterstück dreht.

«Sektor 1» spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der die Menschheit wegen grosser Abfallberge unterzugehen droht. Die Lösung für das Problem: Der Müll wird eingesammelt und mittels Raketen in den Orbit hinaufgejagt. Damit es auch sauber bleibt, werden Umweltsünden hart bestraft. Wer hingegen brav Öko-Punkte sammelt, darf auf einen Urlaub in die Wohlfühloase «Sektor 1». Das friedliche Ferienresort mit grüner Wiese und Enten im Teich entpuppt sich aber schnell als Trugbild, denn in «Sektor 1» herrscht ebenfalls ein Regime. Als es zu allem Unheil auch noch Abfallsäcke vom Himmel regnet, bahnt sich ein Aufstand an.